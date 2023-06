Giulia Stabile nelle scorse ore ha pubblicato sui propri canali social delle Instagram stories per fare una confidenza molto personale ai propri fan.

Secondo quanto rivelato, sembra che la ballerina non stia attraversando un bel momento. “Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare e di versare lacrime?” ha esordito.

Giulia ha poi proseguito dichiarando di non sentirsi abbastanza. Insomma, sarà sicuramente una fase passeggera ma le dichiarazioni hanno fatto davvero preoccupare i fan.

Le dichiarazioni, infatti, fanno seguito ad un’intervista rilasciata al magazine Grazia dove ha rivelato i suoi sogni nel cassetto: “Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desiderato, senza rimpianti“.

E su Sangiovanni invece: “Per lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore“. La dichiarazione sembra anticipare la fine della loro storia d’amore eppure non è arrivata nessuna conferma a riguardo nonostante la coppia continui a non farsi vedere insieme.