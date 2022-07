Bucchioni: “ADL ha chiamato Mendes per Cristiano Ronaldo”

Secondo Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb, il patron partenopeo avrebbe contattato Mendes per provare un approccio per Ronaldo

Cristiano Ronaldo e il Napoli, trattativa difficile e quasi impossibile ma è quel quasi che da speranza. Il fuoriclasse portoghese starebbe spingendo per rescindere con il Manchester United, anche perché vorrebbe giocare la Champions League.

Al momento da scartare le ipotesi Bayern Monaco e Paris Saint Germain, non lo vogliono, con la possibilità più concreta che sembrerebbe essere lo Sporting Lisbona. Il Napoli vorrebbe fare un tentativo, con Aurelio De Laurentiis che starebbe cercando sponsor per provare a pagare lo stipendio di CR7.

Si può fare?

La fonte a riportare la possibilità di Cristiano Ronaldo a Napoli è AS, non un giornale qualunque. AS, infatti, è una delle istituzioni giornalistiche più rinomate della Spagna a livello sportivo e se parlano di questa possibilità è probabile vi sia qualcosa in cantiere.

Solo il fatto che Jorge Mendes si sia mosso in tal senso potrebbe aprire uno spiraglio per la trattativa, con la conferma che Cristiano Ronaldo potrebbe gradire la destinazione. La vera domanda è: sarebbe un’operazione vantaggiosa per i partenopei? A livello economico porterebbe vari vantaggi, con i partenopei che potrebbero ricevere un boost di non poco conto a livello mediatico.

Sotto il punto di vista tecnico, però, la possibilità che si trasformi in un caso Juventus 3.0 è alta. Il fuoriclasse portoghese negli ultimi anni ha catalizzato il gioco di ben due squadre: il Manchester United e proprio i bianconeri. La possibilità che possa riaccadere anche questo a Napoli è alta, con possibili problemi all’interno dell’armonia di gioco.