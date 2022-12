Buchanan obiettivo di Juventus, Napoli e Milan

Tajon Buchanan è uno dei giocatori che ha più impressionato tra le fila del Canada al mondiale in Qatar. Ora il mercato si muove

Nel Canada di Alphonso Davies e Jonathan David c’è spazio anche per altri talenti. Nonostante l’eliminazione durissima della squadra nord americana ai mondiali, tanti talenti si sono comunque messi in mostra. Tra questi c’è Tajon Buchanan, esterno d’attacco attualmente in forza al Club Bruges.

Il giocatore è stato tra i migliori dei suoi nelle tre partite disputate nella fase a gironi, riuscendo ad essere nella top 10 dei dribbling: 26 completati, con il settimo posto dietro a grandi campioni. Il giocatore piace e non poco ai club italiani, tanto che potrebbero darsi battaglia già da gennaio.

Il prezzo lievita

Attualmente sul giocatore ci sarebbero Juventus, Milan e Napoli con i partenopei che sarebbero in vantaggio. I partenopei sarebbero la prima squadra intenzionata ad un affondo per il calciatore, anche se bianconeri e rossoneri sono fortemente interessati al profilo.

Sul Corriere dello sport hanno evidenziato la situazione: “C’è il progetto, che non prescinde da alcune considerazioni, anche anagrafiche: Tajon Trevor Buchanan è appena uscito dal Mondiale con il Canada, dove ne ha giocate tre su tre da titolare, ma il Napoli l’ha scovato in Belgio, al Club Bruges, e ci ha messo gli occhi addosso ancor prima che in Qatar dessero il calcio d’inizio. Il costo non è esagerato, rispetto alla tendenza generale (12 milioni di euro) e la natura stessa del calciatore è finita chiaramente sotto la lente di ingrandimento“