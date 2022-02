Bufera plusvalenze: anche il Napoli rischia sanzioni e penalizzazioni

Nelle ultime ore Repubblica ha provato ad analizzare la questione plusvalenze che sta ultimamente facendo tremare la Serie A. Ad essere coinvolti, si legge, non sono solo presidenti e dirigenti, ma anche gli stessi calciatori.

In particolare vi sarebbe un club di Serie A che ha sfruttato le plusvalenze per riuscire ad iscriversi nel massimo campionato sportivo e, per tale motivo, in caso di penalizzazione vi è il forte rischio di esclusione dal campionato.

Il periodo analizzato dalla procura federale va dal 2019 al 2021 e la squadra più attenzionata pare essere la Juventus, che “vanta” il maggior numero di possibili plusvalenze. L’analisi in questione è delicata e vi sono molte cose da tenere in considerazione.

Anche il Napoli non può dormire sogni tranquilli a causa dell’affare Osimhen. Sull’asse Lille-Napoli infatti, in direzione opposta all’attaccante nigeriano, sono sbarcati in Francia alcuni giovani del club partenopeo più l’ex terzo portiere azzurro Karnezis, per una valutazione complessiva di 20 milioni di euro.

Si tratta ovviamente di una valutazione gonfiata, considerando che i tre giovani valutati 5 milioni di euro l’uno sono attualmente svincolati o militano in categorie molto basse. Tra le altre squadre di Serie A coinvolte poi figurano Genoa, Sampdoria e Empoli, con anche parecchi club di B finiti nell’occhio del ciclone. Insomma, la speranza delle parti interessate è che questo filone di indagini scorra via senza particolari conseguenze.