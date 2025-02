Bufera su Al-Khelaifi, il presidente del PSG a processo: il Qatar minaccia di ritirare gli investimenti

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, è al centro di un’indagine giudiziaria in Francia. Secondo quanto riportato dall’agenzia AFP, le accuse nei suoi confronti riguardano presunti reati di complicità nell’acquisto di voti, violazione della libertà di voto e abuso di potere.

La vicenda sarebbe legata a un tentativo di influenzare il controllo del consiglio d’amministrazione della Lagardère, società nella quale una filiale del fondo sovrano del Qatar deteneva quote azionarie.

Conseguenze importanti

Il procedimento giudiziario, che coinvolge Al-Khelaifi in qualità di gestore del fondo sovrano qatariota e non come presidente del PSG, potrebbe avere conseguenze rilevanti anche per il club parigino.

Secondo RMC Sport, la situazione avrebbe suscitato forti reazioni ai vertici del Qatar, con il governo che starebbe valutando il ritiro degli investimenti nel calcio francese e in altre realtà sportive, inclusa l’emittente BeIN Sports.

Fonti vicine all’esecutivo qatariota hanno espresso irritazione per quella che definiscono una campagna persecutoria nei confronti del loro paese, denunciando critiche ingiustificate e un clima ostile. L’intera vicenda potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra il Qatar e il calcio francese, mentre l’ambiente PSG osserva con apprensione l’evolversi degli eventi compreso Kvaratskhelia, ex Napoli.