Buffon, futuro da scrivere: tre le ipotesi per chiudere la carriera

Il portiere della Juventus giocherà probabilmente un altro anno, ma ancora non è certa la permanenza a Torino

Quella di stasera potrebbe essere l’ultima gara da titolare di Gigi Buffon all’Allianz Stadium di Torino. Il portiere partirà dal primo minuto nella sfida con il Parma ma per il futuro trapela ancora incertezza.

L’estremo difensore della Juventus è in scadenza di contratto a fine stagione e tra qualche settimana incontrerà il presidente Agnelli per decidere il da farsi, ma al momento è difficile capire cosa accadrà. Davanti si prospettano tre scenari: permanenza a Torino, esperienza all’estero o ritiro.

Restando in bianconero Buffon sarebbe costretto ad un altro anno da secondo di Szczesny, motivo per cui l’ipotesi addio per giocare titolare nell’ultima stagione della sua carriera potrebbe divenire concreta.

Del resto le offerte non mancano e l’idea di porre fine alla carriera in un club estero comunque competitivo, come fece Casillas sbarcando al Porto, attira molto l’estremo difensore.

Per quanto riguarda la possibilità di lasciare il calcio, invece, al momento sarebbe la strada meno probabile. Buffon fisicamente sta ancora bene e sente di poter continuare almeno un altro anno.