Gigi Buffon ha deciso di lasciare la Juventus e di tornare al Parma, club l’ha lanciato nel calcio dei grandi. La scelta di dire addio ai bianconeri è stata presa prima della sfida con il Barcellona, come rivelato dal portiere in un’intervista rilasciata a Tuttosport:

“Non in partita, però il prepartita ha fatto nascere l’idea di chiudere il rapporto con la Juve e questo ruolo, perché prima della partita c’erano stati dubbi. Tipo ‘Ma perché gioca Buffon col Barcellona? Gioca perché è amico di Pirlo…’.

Un po’ d’orgoglio ce l’ho e finita la partita chiamai Silvano (l’agente Martina, ndr) e gli dissi “Silva, mi sa che c’est terminée”, perché certe dinamiche non credo di meritarle, né come persona né per la condizione in cui sono da sportivo. E che poi ho dimostrato”.

Sul Parma e sulla Serie B: “Ho fatto un calcolo: se sono andato in B a 28 anni, da miglior portiere del mondo, a 43 non deve essere così una fatica. Anche perché io gioco per passione, per sfida, per ambizione.

Se manca il coinvolgimento emozionale non posso giocare nemmeno dei dilettanti. Se però ho quello, Gigione può stare ancora là in alto”.