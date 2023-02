Buffon: “Non potrei non pormi una domanda sulla Juventus. Napoli grande sorpresa”

L’ex portiere della Juventus ed ora numero uno del Parma, Gianluigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sanzione inflitta alla squadra bianconera per via dello scandalo plusvalenze. Ecco i principali aspetti evidenziati dall’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa.

“Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella e o è l’antipotere che vuole battere il potere?“.

Gigi Buffon ha poi parlato anche del Napoli che, in questa stagione, sta dominando il campionato italiano: “È sicuramente la più grande sorpresa del campionato: ai nastri di partenza appariva depotenziato avendo perso punti di riferimento importanti, invece sono stati bravissimi“.

“I meriti sono di tutti, incredibili quelli dell’allenatore che s’e preso la squadra sulle spalle e del ds, illuminato nella scelta di campioni a costi accessibili“.