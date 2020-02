Buffon verso il rinnovo con la Juventus: giocherà ancora per un altro anno

Non è il momento di dire basta per Gigi Buffon, il portiere della Juve vuole giocare ancora per un'altra stagione

Non è arrivata ancora l’ora di appendere gli scarpini al chiodo per Gigi Buffon, il portiere della Juventus si sente ancora in grado di fornire il proprio contributo alla causa bianconera e ha intenzione di continuare a giocare almeno per un’altra stagione.

LE PAROLE DI SARRI – Sarri in conferenza stampa qualche giorno fa ha ribadito che la decisione spetta solamente all’estremo difensore, con la società pronta ad assecondare la scelta:

“Conoscendo i rapporti che Gigi ha con tutti i dirigenti della Juve penso che dipenda dalla sua decisione. I rapporti sono buoni, sta bene, ha entusiasmo, fa prestazioni e si allena con continuità, penso dipenda solo da come si sentirà lui tra un paio di mesi”.

MARZO – Società e giocatore si sono dati appuntamento nel mese di marzo, in quell’occasione Buffon comunicherà l’intenzione di continuare o ritirarsi. Al momento tutto fa pensare che il portiere decida di rinnovare per un altro anno.