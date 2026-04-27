Buone notizie in vista di Como-Napoli per Antonio Conte

Mancano ormai poche partite alla fine della stagione e per il Napoli arrivano buone notizie soprattutto dall’infermeria. In vista della delicata trasferta contro il Como, una sfida che potrebbe avvicinare in modo decisivo la qualificazione alla prossima Champions League, l’allenatore Antonio Conte può finalmente contare su alcuni rientri importanti. In questo momento, più delle scelte tattiche, sono gli uomini a fare la differenza.

Tra i recuperi più rilevanti, secondo quanto riportato da AreaNapoli, spicca quello di Giovanni Di Lorenzo, capitano e punto di riferimento della squadra che ormai da mesi non era a disposizione e ha costretto il Napoli a cercare soluzioni alternative.

Accanto a lui torna disponibile anche Antonio Vergara, il cui rientro apre scenari diversi e forse più complessi. A differenza del capitano, la sua presenza solleva interrogativi sul suo futuro e sul ruolo che potrà ricoprire nella squadra. Dopo settimane ai margini, il suo ritorno non è soltanto una soluzione in più, ma un segnale da interpretare.

Vergara rappresenta infatti una sorta di punto interrogativo nella progettualità del Napoli. Potrebbe diventare una risorsa interna su cui puntare con maggiore decisione, oppure continuare il suo percorso lontano dalla squadra, magari attraverso un nuovo prestito. La sua situazione riflette una dinamica già vista negli ultimi anni, in cui molti giovani talenti sono stati valorizzati altrove prima di trovare spazio.

Tuttavia, il contesto attuale sembra suggerire un possibile cambio di rotta. Il Napoli ha bisogno di continuità, identità e soluzioni costruite dall’interno, senza dover ricorrere sempre al mercato. In questo senso, il recupero di giocatori come Di Lorenzo e Vergara non rappresenta solo un vantaggio immediato per la partita contro il Como, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con maggiore coerenza e stabilità.