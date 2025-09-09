Buone notizie per il Napoli in vista della trasferta contro la Fiorentina

Dopo il fine settimana di riposo concesso dal tecnico Stefano Pioli, la Fiorentina è tornata al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli, in programma alle 20:45. La pausa di due giorni è servita ai giocatori per recuperare energie preziose in vista di un periodo intenso: in appena 23 giorni i viola affronteranno ben cinque incontri ufficiali, tra campionato e Conference League. Un tour de force che metterà alla prova la profondità della rosa e la capacità di gestire le risorse, soprattutto considerando l’importanza degli avversari che attendono la squadra: Napoli, Como, Pisa, Roma e Sigma Olomouc.

La squadra non è ancora al completo: mercoledì tornerà a disposizione di Pioli anche Dzeko, impegnato con la nazionale bosniaca contro l’Austria. Nel frattempo, però, a Firenze è rientrato già da ieri Albert Gudmundsson, protagonista sfortunato con l’Islanda nella sfida di venerdì 5 settembre contro l’Azerbaigian. L’attaccante ha infatti subito una torsione alla caviglia dopo un contrasto, subito dopo aver realizzato un gol importante per la sua selezione.

Lo staff medico viola ha preferito non correre rischi e ha escluso l’ex Genoa dal match successivo contro la Francia, consentendogli di rientrare anticipatamente a Firenze. Proprio oggi il giocatore si sottoporrà a nuovi esami clinici per valutare l’entità dell’infortunio. Le prime sensazioni non destano particolare allarme, ma la prudenza resta massima: Pioli e la società non hanno intenzione di forzare i tempi di recupero.

Il rischio più concreto è che Gudmundsson debba saltare la sfida con il Napoli, o quantomeno iniziarla dalla panchina. In un avvio di stagione così delicato, la sua assenza potrebbe pesare, ma al tempo stesso la Fiorentina non intende compromettere il rendimento del giocatore sul lungo periodo. L’obiettivo principale rimane quello di averlo a disposizione al meglio della forma nelle prossime settimane, quando gli impegni si faranno ancora più ravvicinati.

Nel frattempo, il tecnico viola sta valutando le possibili alternative. Al fianco di Moise Kean, destinato a guidare l’attacco contro la formazione di Antonio Conte, si apre un vero e proprio ballottaggio. I candidati principali sono Piccoli e Fazzini, entrambi desiderosi di sfruttare l’occasione per mettersi in mostra. La scelta finale dipenderà non solo dalle condizioni di Gudmundsson, ma anche dalle strategie tattiche che Pioli intenderà adottare per affrontare un Napoli già determinato a imporre il proprio ritmo.