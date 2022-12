Buone notizie per Spalletti: smaltito l’infortunio di Politano

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: Matteo Politano si è ripreso dal recente infortunio al ginocchio

Matteo Politano ha tenuto in apprensione l’intero movimento Napoli, ma ora sembrerebbe essersi ripreso dall’infortunio al ginocchio. Il calciatore ex Sassuolo e Inter sembrerebbe essersi ripreso dal recente infortunio e potrebbe essere a disposizione per le prossime amichevoli.

Il giocatore sembra essere totalmente recuperato, con Luciano Spalletti che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il calciatore sta bene e sarà disponibile per l’amichevole di domenica contro il Crystal Palace.

Politano sempre più importante

Di recente l’agente del calciatore ha dichiarato che si senta ancor più importante per il Napoli. Ecco cosa ha detto: “In estate è stato fatto un lavoro di chiarezza per Politano, lui ci ha messo il suo ed ha iniziato a capire determinate cose. È scattato qualcosa dentro di sé, lui è molto felice di stare a Napoli, ci sta benissimo e con voglia. Da quando è rimasto non fa altro che aver voglia di lottare per lo scudetto”.

Poi continua: “Guardando le alternanze di quest’anno, sono state per lo più Politano-Lozano e Mario Rui-Oliveira. Quella tra i due esterni è stata fondamentale più volte per risolvere le partite, vale a dire che ai fini della vittoria è molto utile. Hanno quasi stesso minutaggio, stessi gol, stessi assist.

Spalletti ha preso il Napoli l’anno scorso senza fare acquisti, tranne Anguissa. Non si è mai lamentato, ha iniziato un progetto in cui nessuno credeva, gli vanno dati grandi meriti. Alcune cose che non condividevo, come le alternanze, direi che gli hanno dato ragione”.