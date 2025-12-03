Buone notizie sul nuovo centrocampista che vuole Conte!

Il Napoli continua ad avere come primo obiettivo per la prossima finestra di calciomercato quello di rinforzare il centrocampo. Tra i profili maggiormente seguiti dal club azzurro emerge quello di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United, considerato da tempo uno dei talenti più interessanti del panorama inglese. La società partenopea ha infatti avviato una serie di interlocuzioni che nelle ultime ore hanno portato a un primo segnale di apertura da parte degli inglesi.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato a individuare un colpo sostenibile dal punto di vista economico e utile per completare il reparto centrale del campo. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Conte un elemento capace di portare dinamismo, qualità nel palleggio e profondità alla manovra. In quest’ottica, l’ipotesi di un acquisto in prestito è ritenuta ideale, soprattutto per non gravare sul bilancio e mantenere margini di manovra per eventuali altre operazioni.

La società ha fissato una deadline operativa a metà dicembre, data entro la quale Manna punta a definire il profilo prescelto. Proprio per accelerare le tempistiche, il dirigente azzurro si è recato a Milano nei giorni scorsi per una serie di incontri con agenti e intermediari, e già rientrato a Napoli sta continuando a lavorare ai dettagli delle trattative aperte.

Mainoo resta al momento l’obiettivo principale: la novità delle ultime ore che riporta il quotidiano “Il Mattino” è che il Manchester United ha dato un sostanziale via libera per un prestito, ma l’ultima parola spetta al giocatore, che sembra ancora incerto sulla formula temporanea. I contatti con il suo entourage proseguono senza sosta, nella speranza che nelle prossime settimane possa arrivare un sì definitivo che apra concretamente la strada all’accordo.

Parallelamente, Manna sta valutando anche alternative credibili per non farsi trovare impreparato in caso di frenata nella trattativa principale. Tra i profili monitorati figurano Magassa del West Ham, giocatore fisico e duttile; Frendrup del Genoa, apprezzato per intensità e continuità; e Davide Frattesi dell’Inter, una pista più complessa ma che rimane comunque sul tavolo.