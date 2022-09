Buongiorno, Juventus! Il difensore può arrivare in estate

La Juventus sta monitorando la pista che porta ad Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore potrebbe essere il sinistro cercato dai bianconeri

Buongiorno, Juventus. No, non è un augurio perché i bianconeri starebbero sondando il difensore centrale di proprietà granata. Il calciatore ha fatto tutta la gavetta delle giovanili del Torino e ora sta trovando concretezza sotto Juric in questo avvio di campionato.

Dopo un prestito al Carpi si è aggregato alla prima squadra, giocando 23 partite nella scorsa stagione. In questa ha già collezionato 5 presenze, con il peso di dover reggere una difesa che prima poteva contare su Gleison Bremer. Il brasiliano è passato proprio ai bianconeri e con Buongiorno condivide altro oltre a questa possibilità. Anche l’Inter era su Bremer, così come per questo nuovo obiettivo bianconero.

Trattativa estiva

Nativo di Torino, con il granata sin da piccolo negli occhi. Il difensore centrale classe ’99 sta diventando – a poco a poco – uno dei pilastri della difesa di Juric. Il calciatore sembra essere pronto per una big, anche se per ora sembra esserci soltanto il Torino per lui.

Su di lui ci sono Juventus e Inter, con il Torino che chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire. L’Inter ha molto più bisogno della Juventus, considerando che in difesa gli uomini sono contati. Skriniar andrà in scadenza, se non rinnova prima, con Acerbi e De Vrij che per ora non offrono grandi prestazioni. La Juventus, come detto, cerca qualcuno per sostituire Giorgio Chiellini come sinistro e Buongiorno sarebbe il profilo giovane che i bianconeri cercano.