Buongiorno, non solo Inter: anche gli occhi dell’Atletico Madrid

L’Atletico continua a tenere d’occhio Alessandro Buongiorno, che ha su di sé gli occhi delle squadre più accreditate per lo scudetto per la prossima stagione. Un centrale che il Torino non è disposto a cedere nelle prossime sessioni di mercato per meno di 45 milioni di euro

L’acquisto di un nuovo difensore per il proprio sistema difensivo è una delle questioni fondamentali per l’Atletico Madrid. Per questo motivo, in vista della prossima finestra di trasferimenti estivi, si sta studiando diversi profili che possano adattarsi allo schema di Diego Pablo Simeone. Un allenatore che è allarmato dalla fragilità difensiva sofferta in questa stagione.

Così, il club del president Enrique Cerezo ha notizie molto soddisfacenti di Alessandro Buongiorno (24 anni). Un difensore centrale che, sicuramente, sta dimostrando un livello molto elevato in un Torino a cui rimane legato fino al giugno 2028. E le ultime notizie in merito arrivano da Tuttosport.

Juventus, Inter e Milan contattano l’entourage di Buongiorno

Come riportano i colleghi di Tuttosport, i colchoneros stanno affrontando un’agguerrita concorrenza a causa dell’interesse delle potenze di Serie A. In particolare, sia il Milan che la Juventus hanno già contattato l’agente del giocatore. Nel caso della Vecchia Signora, sono consapevoli della minaccia del Manchester United per Gleison Bremer.

Da notare che anche l’Inter è in lotta per il giocatore del Torino. Per quanto riguarda la posizione di Urbano Cairo, presidente del club piemontese, egli ha posto sul giocatore una valutazione di 45 milioni di euro. Insomma, la squadra spagnola dovrà fare i conti in fretta se vorrà aggiudicarsi l’affare Buongiorno.