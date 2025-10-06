lunedì, Ottobre 6, 2025
HomeSportCalcioBuongiorno vicino al rientro con il Torino, dubbi per Rrahmani
CalcioSerie A

Buongiorno vicino al rientro con il Torino, dubbi per Rrahmani

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Alessandro Buongiorno potrebbe tornare a giocare in campionato contro la sua ex squadra, il Torino. Intanto Rrahmani rimane ancora un mistero, con il kosovaro che ancora non è tornato

Torna Buongiorno, dubbi per Rrahmani

Alessandro Buongiorno si sta allenando per ritornare al top con il Napoli. Il difensore italiano, infatti, vuole tornare a giocare e sembrerebbe potrebbe farlo contro la sua ex squadra: il Torino.

Un Torino reduce da una super sfida con la Lazio, culminata con un 3-3 rocambolesco. Un Torino che, da sempre, è la squadra del cuore di Alessandro Buongiorno e che ora se lo ritroverà contro. Resta sempre più un mistero, invece, Amir Rrahmani. Il Kosovaro, infatti, era in panchina contro il Pisa ma si è dovuto fermare nuovamente. I tempi di recupero dell’ex Hellas Verona sono dubbi e si aspetta di capire con lo staff medico.

Ne parla il Corriere dello sport

Della situazione Buongiorno ne hanno parlato i colleghi del Corriere, che hanno detto:  “Oggi al centro ci saranno di nuovo Beukema e Juan Jesus perché Buongiorno tornerà col Torino dopo la sosta. Conte ha reinventato il Napoli che qualcosa può aver pagato, nonostante le buone prove dei singoli, in modo particolare di Juan Jesus che l’allenatore ha elogiato definendolo «immortale» o di Spinazzola”.

Articolo precedente
Dazi, allarme per la pasta italiana: possibili tariffe al 107% dal 2026
Articolo successivo
Napoli, il giovane che si ispira a Lobotka convocato dalla nazionale u18
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode