Buongiorno vicino al rientro con il Torino, dubbi per Rrahmani

Alessandro Buongiorno potrebbe tornare a giocare in campionato contro la sua ex squadra, il Torino. Intanto Rrahmani rimane ancora un mistero, con il kosovaro che ancora non è tornato

Torna Buongiorno, dubbi per Rrahmani

Alessandro Buongiorno si sta allenando per ritornare al top con il Napoli. Il difensore italiano, infatti, vuole tornare a giocare e sembrerebbe potrebbe farlo contro la sua ex squadra: il Torino.

Un Torino reduce da una super sfida con la Lazio, culminata con un 3-3 rocambolesco. Un Torino che, da sempre, è la squadra del cuore di Alessandro Buongiorno e che ora se lo ritroverà contro. Resta sempre più un mistero, invece, Amir Rrahmani. Il Kosovaro, infatti, era in panchina contro il Pisa ma si è dovuto fermare nuovamente. I tempi di recupero dell’ex Hellas Verona sono dubbi e si aspetta di capire con lo staff medico.

Ne parla il Corriere dello sport

Della situazione Buongiorno ne hanno parlato i colleghi del Corriere, che hanno detto: “Oggi al centro ci saranno di nuovo Beukema e Juan Jesus perché Buongiorno tornerà col Torino dopo la sosta. Conte ha reinventato il Napoli che qualcosa può aver pagato, nonostante le buone prove dei singoli, in modo particolare di Juan Jesus che l’allenatore ha elogiato definendolo «immortale» o di Spinazzola”.