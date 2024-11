Buongiorno, un fenomeno per il Napoli

Alessandro Buongiorno si è preso ufficialmente il Napoli, con prestazioni autorevoli e ogni volta in netta crescita

Alessandro Buongiorno sta continuando a stupire l’Italia del calcio. Il difensore sta dimostrando di essere uno dei migliori nel ruolo nel nostro paese, tanto da essersi già preso la difesa del Napoli. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono rimasti piacevolmente sorpresi, specialmente davanti ad un costo non propriamente alto per le prestazioni che sta offrendo.

Difesa che, però, sembra dipendere un po’ troppo dall’italiano. Ci sono poche alternative valide a Buongiorno nella squadra partenopea e il mercato sembra piombare nuovamente sull’ex capitano del Torino che potrebbe finire in Premier League.

Voci estere per lui

Nelle ultime settimane il Tottenham si è mosso parecchio per cercare un difensore- Il Tottenham avrà bisogno di rinforzare la retroguardia durante la finestra di trasferimenti invernale e il difensore italiano sarebbe un solido acquisto a lungo termine.

Ha dimostrato di essere un giocatore affidabile nel campionato italiano e sicuramente è abbastanza bravo anche per la Premier League. L’opportunità di unirsi a un club come il Tottenham potrebbe essere una proposta allettante per il difensore italiano, nonostante il Napoli voglia fare di tutto per trattenerlo. Nel frattempo, il Chelsea ha bisogno di un’alternativa di qualità lì dietro, nonostante abbia tanti giocatori tra le sue fila non ha un vero e proprio titolare inamovibile. Sarà interessante vedere se riusciranno a battere il Tottenham e ad assicurarsi i servizi del 24enne difensore italiano. Il Napoli, però, sembra puntare fortemente su di lui e potrebbe cercare di trattenerlo fino alla fine della stagione per poi tentare un approccio per migliorare il suo stipendio e ingolosirlo.