Burnley hanno già dato una risposta per Anass Zaroury alla Juventus

La Juventus è interessata al trasferimento di Anass Zaroury, stella del Burnley per le prossime sessioni di mercato

La Juventus sarebbe interessata al 22enne, che nelle ultime settimane è stato in forma smagliante per i Clarets. Ha segnato due volte nella vittoria del fine settimana contro il Bournemouth, squadra di Premier League, in FA Cup.

Il Corriere dello Sport riporta che la Vecchia Signora è interessata all’internazionale marocchino e si parla di 4 milioni di euro. Ma è chiaro che un’offerta del genere verrebbe rifiutata e i Clarets non sono interessati a vendere uno dei loro giocatori chiave.

Possibilità

Kompany, parlando della prospettiva che qualche titolare della prima squadra lasci il Turf Moor questo mese, ha detto a Lancs Live: “Se qualcuno se ne va, ci saranno champagne e battimani! Altrimenti andremo avanti”.

Che il legame con la Juventus diventi serio o meno, il prezzo indicato non sarà affatto sufficiente perché il Burnley prenda in considerazione la vendita di uno dei suoi migliori prospetti. Sotto l’egida di ALK Capital, la politica dei trasferimenti dei Clarets si è orientata verso un modello di acquisto con l’obiettivo di vendere con profitto, facendo crescere il club sul campo.

Per questo motivo, mentre le offerte per i giocatori devono essere valutate, le vendite verrebbero prese in considerazione solo se le offerte fossero troppo buone per essere rifiutate. Zaroury è arrivato solo in estate ed è costato 3,5 milioni di sterline, con una commissione di vendita del 20% che si ritiene sia stata applicata all’ex club Charleroi. Ciò significa che i Clarets perderebbero soldi sul giocatore se partisse per 4 milioni di sterline.