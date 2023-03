Sale sul bus e fa scendere chi è senza biglietto, ma non è un controllore. Allontanato

Negli ultimi giorni sui social è tornato in auge un episodio avvenuto qualche tempo fa a Lucca, dove un uomo, dopo essere salito su un bus, si era spacciato per un controllore sui mezzi pubblici. La vicenda ha destato sorpresa e sconcerto tra i passeggeri degli autobus di Autolinee Toscane, il nuovo gestore del trasporto pubblico locale.

Uomo si spaccia per controllore sui mezzi pubblici a Lucca

Come racconta Lucca in diretta, l’uomo si è presentato alla fermata di piazzale Verdi ed è salito su uno dei mezzi in partenza. Una volta a bordo, ha iniziato a chiedere ai passeggeri di esibire il titolo di viaggio e a intimare di scendere chi era sprovvisto del biglietto.

L’uomo non aveva alcun tesserino o divisa, ma ha continuato a ripetere l’azione su un altro autobus, dopo che alcuni passeggeri avevano protestato.

Lucca, finge di essere un controllore e fa scendere i passeggeri senza biglietti: la polizia municipale interviene per allontanarlo

L’uomo stava per risalire su un altro bus, verosimilmente per ripetere la messinscena e far passare un brutto quarto d’ora a qualche passeggero ignaro. Solo quando è stato notato dall’autista del mezzo pubblico è stato segnalato e la polizia municipale è intervenuta per allontanarlo.

Non si sa di preciso il motivo che ha spinto l’uomo a mettere in atto questa azione, ma ha creato ulteriore scompiglio nella già difficile situazione del trasporto pubblico locale toscano, dove dopo il passaggio alla nuova società di trasporti, si è proceduto alla sostituzione dei vecchi biglietti con quelli nuovi, causando non pochi problemi quotidiani per chi deve spostarsi.

In ogni caso, è bene ricordare che solo il personale autorizzato può controllare i titoli di viaggio sui mezzi pubblici, e che gli utenti sono tenuti ad esibirli solo in caso di richiesta da parte del personale addetto.