Caccia al post Kvara. Conte vuole Chiesa

Khvicha Kvaratskhelia viaggia verso una possibile cessione. Il talento georgiano potrebbe finire per essere ceduto già in estate nel caso in cui arrivi un’offerta adeguata al club azzurro

È un Napoli che sta ragionando le proprie prossime mosse. Tra queste c’è la possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbe finire per andar via dal club partenopeo. Il giocatore georgiano è cercato dai grandi club europei, con il Paris Saint Germain che è dalla scorsa estate che prova ad ingolosire l’esterno del Napoli.

La faccenda si sta facendo così grande che addirittura Antonio Conte avrebbe già fatto un’eventuale nome per sostituire il calciatore georgiano. Infatti, ci sarebbe Federico Chiesa in cima alle preferenze del tecnico salentino per sostituire Kvara. Chiesa non sta vivendo una grande avventura con il Liverpool e potrebbe voler ritornare subito in Italia dopo appena un anno in Premier League.

Sparnelli conferma l’indiscrezione

Intervenuto ai microfoni di Tv Luna, l’ex addetto stampa del Napoli Massimo Sparnelli ha dichiarato il seguente: “Kvaratskhelia ha chiesto un ingaggio importante al Napoli anche alla luce delle offerte che gli sono state recapitate in passato da società come il PSG. Si parla di circa dieci milioni di euro. Antonio Conte avrebbe suggerito anche il nome per il post Kvaratskhelia. Si tratta del calciatore ora in forza al Liverpool, ma in passato anche alla Juventus, Federico Chiesa. Il mister pugliese è un grande estimatore dell’esterno”. Una trattativa che potrebbe quindi prendere piede nel caso in cui il georgiano salutasse, portando ai partenopei tanti soldi da reinvestire sul mercato.