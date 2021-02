Caciocavallo Molisano. Eccellenze dei Borghi.

Il turismo enogastronomico raccoglie sempre maggiore interesse, sempre più persone pianificano attività enogastronomiche all’interno dei propri viaggi.

Scoprire un territorio attraverso i prodotti che lo raccontano appassiona sempre più persone.

Molise terra di transumanza e di grandi maestri casari, Molise dove si produce una varietà eccellente di prodotti legati alla tipicità del territorio, alle sue tradizioni contadine e pastorizie, Molise dove si produce un’eccellente Caciocavallo.

Il nome del Caciocavallo deriva dalla legatura a coppie, che consente di metterlo a stagionare “a cavallo” di una pertica.

“Con la sua caratteristica forma a pera e il suo sapore unico, il caciocavallo del Molise è il sovrano indiscusso della cucina tipica.”

Iniziamo il nostro itinerario da Agnone, ed è proprio in una di queste località famosa per le Campane in tutta Italia, che siamo andati a visitare il primo Caseificio.

Siamo andati a visitare il Caseificio Sant’Onofrio, la stradina per accedere al parcheggio del caseificio è molto caratteristica, il Caseificio è a gestione familiare.

I titolari con passione ci illustrano i loro prodotti, la filiera della loro attività, ed il loro Caciocavallo, per il quale utilizzano esclusivamente latte crudo, non pastorizzato, delle vacche Brune Alpine che si nutrono nei pascoli nell’alto Molise. Un prodotto davvero eccellente, espressione del territorio, una vera golosità, meglio ancora se associato a gustose marmellate locali, e ad un buon bicchiere di Tintilia .

Ci Spostiamo poi a Castropignano, nella azienda di Mario Borraro ( Azienda Agricola Colavecchio) , la Storia di Mario è affascinante, da istruttore di deltaplano a Pastore in Molise, passando per lo studio del settore lattiero caseario in Nuova Zelanda, ci accoglie al suono della sua zampogna, ed aprendoci il suo “caveau di tesori” e siamo rimasti ammaliati.

Il suo Caciocavallo Stagionato ha un sapore intenso, inizialmente dolce e fondente, risulta più piccante nel retrogusto, una volta assaggiato il suo Caciocavallo si capisce perché tanti turisti arrivano ogni anno a scoprire i segreti di Mario, e ad acquistare il suo Caciocavallo.

In Molise si trovano località turistiche dai nomi senz’altro meno noti a livello nazionale e internazionale, eppure sono posti molto apprezzati da chi vuole trascorrere una giornata in luoghi non troppo frequentati, ricchi di verde e buon cibo, facendo scorte di Caciocavallo