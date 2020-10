Cacliomercato Inter, Kanté rompe col Chelsea: nerazzurro a gennaio?

E’ bastato poco per rompere un equilibrio fragilissimo in casa Chelsea. Il coach Frankie Lampard ha negato il permesso di partecipare al matrimonio di un caro amico e ora N’Golo Kanté medita vendetta, di fatto auto estromettendosi dalla formazione dei Blues nelle prossime giornate. Il francese va al muro contro muro e mette alle strette la società, ormai presa in mezza tra due fuochi.

Difficile capire infatti chi la spunterà ma finora il club non ha ancora preso le parti nè del suo tecnico, nè tantomeno del tesserato. Una situazione ardente per un giocatore che già in estate era stato accostato a diverse squadre dopo un finale di stagione da separato in casa.

Lampard ha costantemente preferito altri al mediano ex Leicester, salvo poi dover fare marcia indietro nelle prime giornate del campionato in atto regalandogli già quattro presenze. Un rapporto non facile quello tra i due che continuano a stuzzicarsi, allontanandosi per poi riappacificarsi soprattutto sotto la spinta della proprietà che ha rinnovato il contratto al francese fino al 2023.

L’episodio del permesso negato però potrebbe davvero segnare la fine dell’esperienza londinese per Kanté che si guarda attorno alla ricerca di nuove avventure. L’Inter da tempo è sulle sue tracce e potrebbe approfittare del misunderstanding tra lui e Lampard per sferrare un assalto già a gennaio.

Conte lo ritiene la pedina fondamentale con cui completare una metà campo da sogno. Con le sue doti da tenace mediano unite a quelle dei vari Vidal, Sensi e Barella, l’Inter potrebbe mettere una serie ipoteca sullo scudetto e rilanciare le sue ambizioni anche in Europa. Le cifre della trattativa rimangono importanti. Toccherà a Marotta far pressioni sui Blues e allargare ulteriormente la frattura già in atto tra giocatore e coach per abbassare le pretese di patron Abramovich.