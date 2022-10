Soyuncu nel mirino delle italiane

Soyuncu sarebbe il nuovo profilo sondato da alcune società italiane per la difesa. Inter, Juventus e Roma sembrano averlo nel mirino

Sembrava potersi trasferire in Turchia, ma alla fine non si è fatto nulla. Caglar Soyuncu continua a vivere da separato in casa con il Leicester. Il giocatore turco era vicinissimo al Galatasaray, che negli ultimi giorni di mercato – ha chiuso più tardi in Turchia – si è ritrovato a tirarsi indietro.

Ora sul difensore centrale si sarebbero fatte avanti altre squadre, pronte a sfruttare l’occasione per provare a prendere un giocatore di sicurezza a basso costo. Il contratto del calciatore è infatti in scadenza nel 2023 e nello stallo con il Leicester ci sarebbe anche la mancata voglia di rinnovare.

Addio sicuro

Il calciatore è già finito nel mirino di alcune società italiane. Inter, Juventus e Roma avrebbero già preso informazioni, con anche una schiera di società estere a volerlo prelevare. Spiccano su tutte Chelsea e Villareal, anche se per il momento sembrano essere in vantaggio i nerazzurri.

L’Inter, infatti, avrebbe già avviato una trattativa con il turco e potrebbe provare a strapparlo già da gennaio dagli inglesi. Il giocatore vuole cambiare aria, lo ha fatto capire a chiare lettere, e non starebbe giocando anche per questo motivo. Dalle parti di Leicester sono chiari: o rinnovi o te ne vai, rimanendo ai margini del progetto. Il calciatore è anche alle prese con un infortunio, che sta catalizzando tutta l’attenzione dei tifosi delle foxes. La situazione è pessima e tira cattiva aria.