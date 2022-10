Il Cagliari non brilla, Nandez può salutare a gennaio

Nahitan Nandez continua a giocare, ma il Cagliari incanala l’ennesima brutta prestazione del proprio campionato di Serie B

Arriva l’esonero per Liverani, dopo l’ennesima partita non propriamente brillante del suo Cagliari. Accade tutto nel secondo tempo, con i sardi che alla ripresa sono avanti di 1-0 dopo il gol di Mancosu al 38′. Il Venezia ne segna ben 4, giocando in trasferta, in una partita che si trasforma in incubo per i rossoblù.

Tra i giocatori apparsi più scontenti Nahitan Nandez, che attualmente detiene il primato per giocatore più prezioso della Serie B. Il suo continua a farlo, ma non sembra bastare alla squadra che continua a navigare nell’incertezza. A gennaio l’uruguayano potrebbe lasciare, dopo aver rischiato già quest’estate.

Possibile addio

Nandez può salutare per un prezzo inferiore rispetto a quello visto in estate. Il giocatore vale 9 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza e il fattore Serie B potrebbero influire positivamente nella riuscita della trattativa per eventuali compratori.

Il calciatore uruguayano si è visto cercato da Monza, Juventus, Torino, Napoli e Watford in estate con un nulla di fatto però. Ora a gennaio potrebbe salutare sul serio, con i bianconeri che sembrano potenzialmente in vantaggio per lui. Infatti, la Juventus cerca qualcuno che possa ricoprire il suo ruolo e magari far rifiatare i propri giocatori. Al momento però nulla è ancora scritto, dato che le possibilità che il calciatore lasci per un’altra squadra sono elevate. Ancora nessuna trattativa sembrerebbe essere in cantiere, anche se il calciatore potrebbe optare per un addio immediato.