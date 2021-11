Cagliari, Nandez via già a gennaio? Su di lui Inter, Napoli e Roma

In casa Cagliari la posizione di Nandez continua ad essere in bilico. Alla viglia dell’attuale stagione calcistica, il centrocampista uruguaiano era dato per sicuro partente, tanto da venir messo addirittura fuori rosa. Poi il graduale reintegro in rosa, con risultati individuali e di squadra che però non sono stati esaltanti.

La squadra sarda ha cambiato così guida tecnica, affidandosi a Walter Mazzarri. L’obiettivo del club è ovviamente quello di raggiungere quanto prima la salvezza, e per la realizzazione di questo traguardo non si può non passare da un buon calciomercato invernale.

Ed è proprio per racimolare un bel gruzzoletto da reinvestire che Nandez potrebbe essere sacrificato a gennaio. Come scritto nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, la lista delle pretendenti del centrocampista rossoblù continua ad essere folta e agguerrita.

In pole position, come mesi fa, continua ad esserci l’Inter. Dalla Serie A però molto interessate continuano ad esserci anche Napoli e Roma. Non mancano poi di certo piste estere, provenienti in particolare dalla Premier League.

Difficile comunque che già a gennaio si possa arrivare alla cifra di 35 milioni di euro imposta dalla clausola rescissoria del giocatore. Il Cagliari così potrebbe abbassare leggermente le proprie pretese, in modo da favorire la cessione di Nandez. Poi si penserà a come sostituirlo e ai vari innesti.