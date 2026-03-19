La possibile esclusione di Kevin De Bruyne dall’undici titolare continua a far discutere alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il centrocampista potrebbe partire ancora una volta dalla panchina, lasciando spazio a soluzioni tattiche differenti scelte da Antonio Conte.

Non sarebbe la prima volta che il tecnico opta per un assetto più dinamico e fisico, preferendo Eljif Elmas in una posizione più avanzata o di raccordo tra centrocampo e attacco. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un segnale chiaro: al di là del talento indiscusso di De Bruyne, Conte sembra voler privilegiare equilibrio e intensità.

Le formazioni circolate tra i giornalisti indicano infatti una possibile titolarità di Elmas, con De Bruyne pronto a subentrare a gara in corso. Questa la probabile formazione: Milinkovic-Savic tra i pali; difesa composta da Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Olivera; sulle fasce Matteo Politano e Leonardo Spinazzola; in mezzo Gilmour e Scott McTominay; sulla trequarti Elmas; in attacco Alisson e Rasmus Højlund.

Resta ora da capire se queste indicazioni verranno confermate al momento dell’annuncio ufficiale. Quel che è certo è che la gestione di un talento come De Bruyne continua a essere uno dei temi più caldi, e ogni scelta di Conte viene osservata con grande attenzione.