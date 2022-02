Cagliari-Napoli, Spalletti a DAZN: “Complicato giocare su questi campi. Sulla discussione con Elmas…”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Argomento centrale il pareggio contro il Cagliari, con la squadra azzurra che ha rischiato seriamente di perdere.

“Dire che per noi era un risultato importantissimo è una banalità, così come dire che sarebbe servito come entusiasmo a tifosi e città“.

“Discussione con Elmas? Mi è capitato qui per una situazione che s’era verificata 20” prima. È stato dunque facile commentare quella situazione lì. Noi abbiamo sbagliato nella costruzione, siamo stati titubanti nel prendere iniziative e nei contrasti“.

Luciano Spalletti, quindi, non è contento del risultato e della prestazione messa in campo da parte dei suoi calciatori.

Luciano Spalletti ha infine dichiarato: “Secondo me ora nelle ultime partite sarà complicato andare a giocare su questi campi in cui si lotta per non retrocedere“.