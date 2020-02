Cagliari-Roma, le probabili formazioni: Kalinic e Dzeko dal 1′

Giornata di vigilia per Cagliari e Roma, impegnate domani alle ore 18 alla Sardegna Arena. La gara è di fondamentale importanza per entrambe le squadre, con i sardi alla ricerca di punti dopo 10 partite senza vittorie e i giallorossi che dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League cercano continuità per uscire la crisi di inizio 2020.

LE ULTIME SULL’11 DI MARAN – Il tecnico dei sardi non potrà contare su Nandez squalificato e su Faragò e Ceppitelli infortunati. A disposizione Nainggolan che giocherà alle spalle delle due punte Joao Pedro e Simeone.

LE ULTIME IN CASA ROMA – Novità di formazione per Paulo Fonseca, che schiererà Kalinic dal 1′, come annunciato in conferenza stampa. Possibile che il croato giochi in coppia con Edin Dzeko. In difesa rientra Bruno Peres a destra con Spinazzola a sinistra, al centro Smalling e Fazio al posto dello squalificato Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

ROMA (4-4-2): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Under, Veretout, Cristante, Mkitaryan; Kalinic, Dzeko. All Fonseca