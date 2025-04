Cajuste torna a Napoli: Ipswich quasi retrocesso

In questo weekend di Premier League, si è giocata la sfida salvezza Ipswich – Wolverhampton. Dopo essere andati in vantaggio grazie al gol del solito Delap, i padroni di casa sono stati rimontati dai Wolves. A segno per gli ospiti Sarabia e Larsen.

In campo per l’Ipswich, vi era Jens Cajuste, ex Reims e attualmente ancora di proprietà del Napoli. Il centrocampista svedese, che quest’anno ha giocato tantissimo in Inghilterra, segnando anche un gol poche settimane fa, farà, con ogni probabilità, ritorno a Napoli la prossima estate.

L’ex numero 24 azzurro, infatti, era arrivato all’Ipswich in prestito per 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La condizione però per attivare l’obbligo era che il club inglese sopracitato restasse nella massima serie inglese.

Quasi sicuramente non sarà così. Questo perché ora la zona salvezza è a -12 e mancano ormai poche partite. I Tractor Boys sono ad un passo dalla retrocessione in Championship. Ad Antonio Conte il compito di rivalutare lo svedese 26enne e decidere se tenerlo in squadra o fargli cercare una nuova destinazione.