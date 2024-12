Cajuste può tornare a Napoli

Il Napoli sta rischiando concretamente di ritrovarsi di nuovo con Cajuste in rosa

Il Napoli potrebbe ritrovarsi ad avere un peso in più nella rosa della prossima stagione. Jens Cajuste potrebbe tornare alla base dopo il periodo in prestito all’Ipswich Town. Il calciatore svedese non sta brillando, così come l’intera squadra.

C’è chi non lo vuole rivedere in campo in Inghilterra e chi preferirebbe che il giocatore fosse rispedito al mittente già da gennaio. L’impatto con il nuovo campionato è stato disastroso, con 8 presenze in questa stagione condite da ben 2 ammonizioni.

Cajuste afflitto

In Inghilterra sembrano abbastanza arrabbiati per il contributo dello svedese. Cajuste, ha infiammato il tutto, dopo aver anche dichiarato: “Sembrava che avessimo iniziato a giocare nel secondo tempo e poi abbiamo subito un gol dal nulla: “Sembrava che avessimo iniziato a entrare in partita nel secondo tempo e poi abbiamo subito un gol dal nulla, quindi è incredibilmente frustrante”. Poi ha continuato: “Sì, ma credo che sia ancora un gruppo affiatato e tutti si sostengono a vicenda nella buona e nella cattiva sorte. Sappiamo che ci sono tante altre partite da affrontare, quindi è solo un ostacolo sulla strada”.

Il 25enne ha ammesso che la squadra non ha mostrato l’intensità vista nella precedente partita in casa contro il Manchester United, dove il pareggio per 1-1 è stato il minimo che hanno meritato, ma ritiene che ci sia una ragione dietro a questo: “Sì, penso che sia una partita diversa”, ha detto.”È una squadra diversa con una tattica diversa. Non ci hanno pressato così tanto come ha fatto lo United.”È difficile analizzare le partite così presto dopo il fischio finale, ma sì, ci è mancata un po’ di intensità”. Con il Town consapevole che una vittoria li avrebbe allontanati dalla zona retrocessione e avrebbe messo tre punti tra sé e una rivale per la sopravvivenza, la partita aveva assunto un significato extra prima del calcio d’inizio. Ma il centrocampista centrale Cajuste ritiene che sia tutt’altro che un disastro uscire dalla partita a mani vuote: “Ci sono ancora tante partite da giocare, è ancora presto e c’è tempo”, ha detto, “ma, ovviamente, volevamo vincere questa partita un po’ di più. Ma questa volta non è andata come volevamo”.