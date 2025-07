Cajuste vicino all’addio: verso il Neom, club della città in costruzione

Jens Cajuste è vicinissimo a salutare il Napoli per un progetto ambiziosissimo, quello del Neom. Il club saudita vuole avvicinarsi alle grandi potenze del calcio arabo e iniziare un nuovo progetto ambiziosissimo

Il Neom punta il calcio europeo

Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Amadou Kone, Ahmed Hegazy, Marcin Bulka e l’allenatore Christophe Galtier. Tanti i talenti e i nomi passati per squadre europee hanno scelto il progetto e i soldi del Neom SC, squadra da poco promossa in prima lega dell’Arabia Saudita che sta cercando in tutti i modi di creare un progetto stabile.

Club di una città che ancora non esiste, ma con il progetto di ampliarsi presto e raggiungere molti tifosi nel mondo. Il progetto di questo club, infatti, è quello di raggiungere le vette del calcio arabo in poco tempo e, soprattutto, espandersi a più non posso a livello globale.

Un centrocampista del Napoli nel mirino

Il prossimo acquisto sembrerebbe Jens Cajuste, centrocampista svedese del Napoli che sembra vicinissimo a partire in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Un’operazione che farebbe felice il Napoli e che potrebbe portare il Neom a gettare le prime basi per una salvezza, obiettivo principale, nel campionato arabo.