Calcio: come sarà il campionato 2022-2023 di serie A

Il mese di luglio sarà fondamentale per stabilire le dinamiche e i criteri della prossima stagione di calcio per serie A e serie B. Sono già partiti i raduni e i ritiri estivi, anche perché come già sappiamo, quest’anno il campionato inizia in anticipo, per via del mondiale che si disputerà durante il prossimo novembre in Qatar. Importante per capire come sarà l’assetto delle squadre è vedere come si concluderà la sessione estiva di calciomercato 2022, anche perché è apparso evidente un aspetto speculativo e conservativo per i maggiori club durante gli ultimi due anni, motivo per cui alcune squadre durante questa sessione dovrebbero cambiare alcuni uomini chiave. In particolare ci sono sembrate molto attive squadre come Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio. Tra queste manca invece il Milan che con buona probabilità riproporrà una rosa piuttosto simile rispetto a quella vittoriosa dello scorso campionato. Importante poi vedere come sarà il campionato di alcune squadre, che si presentano ai nastri di partenza con un allenatore confermato, dopo la prima stagione effettuata.

L’Inter di Simone Inzaghi, ad esempio, nonostante abbia mancato per un soffio la conquista del secondo scudetto, ha concluso una stagione più che positiva, chiudendo al secondo posto, dietro il Milan di Stefano Pioli, ma dato anche più significativo si è aggiudicata due trofei prestigiosi come la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, entrambe vinte in finale contro la Juventus di Allegri. Deludente invece, se non per il piazzamento in Champions League, la stagione della Juventus, che però ha saputo recuperare durante il girone di ritorno i punti persi per strada durante la prima parte della stagione.

Bene anche Napoli e Roma, che quest’anno riproporranno i tecnici Luciano Spalletti e José Mourinho. Il portoghese al primo anno alla guida dei capitolini ha centrato la vittoria della prima edizione di Conference League, ma ha forse un po’ deluso le aspettative ottenendo solo il sesto posto con ben 23 punti di distacco rispetto alla capolista. Il Napoli di Spalletti, che era rimasto in gara per corsa scudetto durante buona parte del campionato, ha pagato forse una mancanza di concentrazione e qualche uomo in rosa non all’altezza del compito. Tutto sommato però il terzo posto, a sette punti dal Milan, è un buon risultato, soprattutto se si considera il fatto che il Napoli torna a giocare in Champions League dopo due anni di assenza. Stagione di luci e ombre per Lazio e Fiorentina, che forse avevano dato l’impressione di poter fare qualcosa in più, specialmente per via di due tecnici propositivi come Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Entrambe le formazioni hanno però trovato un posto in Europa, con la Lazio che torna nuovamente in Europa League e la Fiorentina in Conference League, dopo cinque anni di assenza dalle competizioni internazionali. Male invece per l’Atalanta di Gasperini, con la Dea che è stata protagonista di un campionato assai discontinuo e tendenzialmente sottotono, rispetto agli standard mostrati in questi ultimi anni.

Per quanto riguarda il discorso fantacalcio, il campionato di serie A che partirà il prossimo 13 agosto 2022, ci offrirà nuove emozioni, con alcuni dei calciatori più rappresentativi del panorama internazionale. Chiaramente con la sessione di mercato estivo ancora aperta, bisogna attendere per capire quali saranno i colpi di mercato e soprattutto quali giocatori potrebbero cambiare casacca, rispetto alla passata stagione. Sì tratta di un aspetto che renderà il campionato e le sfide di fantacalcio ancora più intense e stimolanti, come del resto è già avvenuto durante la passata stagione. Per quanto riguarda invece i pronostici su chi potrebbe vincere lo scudetto, le griglie di partenza dicono che Milan, Inter e Juventus, sono le tre formazioni favorite, a cui bisogna aggiungere poi Roma, Napoli e Lazio.