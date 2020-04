Calcio e Coronavirus: finalmente si parla di riprendere, sarà vero?

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un fermo totale del mondo del calcio per via dell’attuale emergenza in corso per il Coronavirus. Il virus Covid-19, infatti, è risultato essere altamente contagioso e gli assembramenti di persone, siano esse calciatori milionari, tifosi sugli spalti o tecnici impiegati negli stadi, andavano di certo evitati.

Il mondo del calcio, a differenza per esempio di quello della Formula 1, sin da subito si è assunto le proprie responsabilità mettendo in atto una serie di misure atte a scongiurare il pericolo per tutti. Inizialmente si sono giocate delle partite a porte chiuse per poi, una volta compreso che questo non era sufficiente, mettere un definitivo stop. Il Presidente della Fifa Infantino coraggiosamente aveva preso tale decisione poiché, per dirlo con parole sue, “nulla vale il rischio di una sola vita umana”.

Partite annullate, o meglio sospese, calciatori a casa, nessun allenamento, nessuna scommessa, nessun tifo: lo sport è anche questo, umanità e il Coronavirus è, se non altro servito a dimostrarcelo anche nel 2020.

La ripresa forse a partire dal 4 maggio degli allenamenti

Il tempo è passato, siamo arrivati alla fine di aprile, ormai, e piano piano quando lo si riterrà il mondo ripartirà, benché in punta di piedi. Il Ministro dello Sport di recente ha richiesto di iniziare a pensare progressivamente ad una ripresa, se non vera e propria delle partite (questo non lo si pretende di punto in bianco) di certo degli allenamenti.

Dal momento che il blocco stabilito dal Presidente Conte è sino al 3 maggio, si vocifera di una ripresa degli allenamenti a partire dal 4 maggio. In questo modo con la fine di maggio, il 30 presumibilmente, o nelle prime settimane di giugno, entro il 14 comunque, si potranno magari riprendere anche le partite di campionato.

Questi allenamenti saranno svolti ovviamente con tutte le misure di sicurezza del caso, seguendo prescrizioni di sicurezza fornite dalle relative autorità e con i migliori strumenti a disposizione. Fra questi c’è anche ovviamente il controllo dello stato di salute dei giocatori e di chi coinvolto nell’ambiente.

Tutti, infatti, si dovranno sottoporre agli esami previsti secondo quanto indicato dal comitato medico scientifico della Federcalcio. Secondo le indiscrezioni tutto questo partirà dalla Serie A, ed avverrà solo nelle settimane successive per la B e la C.

Mondo del calcio e scommesse

