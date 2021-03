Calcio e famiglia, Marchisio si racconta: “Tornassi indietro non mi sposerei e non farei figli”

Claudio Marchisio è uno dei talenti italiani che forse troppo prematuramente ha lasciato il calcio e che ancora oggi si ricorda per la sua eleganza in campo come fuori. Nato e cresciuto nella Torino bianconera, il “Principino” ha sempre rappresentato per il tifoso della Juventus la piena appartenenza ad una maglia, ad un unico colore.

Quello che si presenta in una lunga intervista al Corriere della Sera è un uomo ormai maturo che guarda al passato con affetto e nostalgia, pur non disdegnando qualche riflessione sulla vita privata che sicuramente farà discutere a partire con la relazione con la sua Daniela. “Ci siamo conosciuti giovanissimi a 20 anni e sposati giovanissimi a 22. A 23 eravamo già genitori. Le tappe veloci della vita e della carriera ci hanno fatto crescere in fretta“.

Marchisio non nasconde la propria tristezza per non essersi vissuto a pieno la propria gioventù con spensieratezza e leggerezza, proprio come un ragazzo di vent’anni. “Il nostro sogno sarebbe recuperare quegli anni in cui siamo diventati adulti velocemente viaggiando, rallentando un po’. Vedremo quando ci riusciremo. Comunque sono contento di quello che abbiamo costruito insieme“.

A chi gli chiede se guardare così al passato gli provoca qualche rimpianto, l’ex bandiera bianconera risponde: “No, nessun rimpianto. Sono nato col pallone tra i piedi e ho sempre tifato Juventus. Non potevo aspirare ad altro. Se proprio però potessi tornare indietro e immaginare un percorso diverso, magari proverei la strada opposta. Non mi sposerei e non fare figli, per vedere com’è. Non cambierei le persone, cambierei vita“.

Riflessioni che , come detto fanno riflettere soprattutto perché arrivano da un ragazzo che ha sempre colpito per la sua compostezza e per i modi pacati. Riesce davvero difficile immaginarlo diverso da come si è sempre dimostrato. Eppure l’esperimento sarebbe divertente per quanto lontano dalla realtà. E poi chissà che strage di cuori…