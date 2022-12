Calcio Padova in lutto, tragico incidente stradale per il 17enne Lorenzo Ntube

Un tragico lutto scuote il mondo del calcio ed in particolare del Padova. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club annuncia la scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, difensore Under17 della squadra.

Causa del decesso, un incidente stradale: “Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale”.

“L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel“.