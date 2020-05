Calcio, Spadafora: “Rimborsi per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento o comprato il biglietto di una partita”

Il calcio e le manifestazioni sportive marciano lentamente verso la ripresa, ma le questioni in sospeso restano numerose. In attesa di capire tempi e luoghi per il rientro in campo, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, tramite una diretta sul proprio profilo Facebook ha voluto chiarire alcuni punti importanti:

Sugli allenamenti: “Ovviamente sarà necessario rispettare le distanze. Siamo ancora nella prima settimana di riapertura e bisognerà attendere dati attendibili prima di fare valutazioni più approfondite. Sul sito del Ministero abbiamo pubblicato tutte le linee guida del caso. Al momento, fino al 3 giugno, non ci sono le condizioni per poter riprendere le competizioni sportive che prevedono il contatto”.

Sui rimborsi: “Tutti coloro che avessero sottoscritto un abbonamento o acquistato un biglietto per assistere ad una partita o manifestazione sportiva disputatasi a porte chiuse o non tenutasi potranno richiedere il voucher di rimborso”.

Sugli investimenti: “Non intendiamo rimanere indietro: abbiamo pronto ben un miliardo di euro per investimenti nel settore sportivo”.

Buone notizie, dunque, per i tifosi e gli appassionati di sport che mesi fa hanno speso cifre importanti per prendere parte ad eventi mai andati in scena o disputatisi a porte chiuse.