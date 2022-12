Calciomercato: 5 occasioni da cogliere al volo

La sessione di calciomercato invernale è ormai alle porte e le squadre hanno gli occhi puntati sui gioielli disponibili sulla piazza.

Nonostante il ds Giuntoli abbia più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni di mercato a gennaio, anche il Napoli è attento ai profili disponibili per non lasciarsi sfuggire importanti occasioni.

In particolare, gli occhi sono puntati sugli svincolati che potrebbero arrivare in squadra a parametro zero. Primo tra tutti è Cristiano Ronaldo che potrebbe partire alla volta dell’Arabia Saudita dopo aver definitivamente concluso la propria avventura con il Manchester United.

Seguono poi sulla lista l’attaccante russo Artem Dyzuba, il portoghese Edgar Ié e il colombiano ex PSV e Atletico Santiago Arias.

L’ultimo profilo interessante già disponibile sul mercato è quello di Isco, ex Real Madrid svincolato dal Siviglia, che è alla ricerca di un nuovo club con cui conquistare punti.