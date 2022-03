Calciomercato, Cavani in partenza dal Manchester United: “Vuole provare l’esperienza della Liga”

Cavani vorrebbe provare l'esperienza in un nuovo campionato e i blaugrana potrebbero pensare a lui in caso di cessione di Depay, Luuk de Jong e Braithwaite

Alcuni giocatori più di altri, si sa, riescono a farsi strada nel cuore dei tifosi delle squadre per cui giocano fino ad inserirsi in maniera permanente nella loro memoria. Per i tifosi del Napoli ciò è successo, tra gli altri, con Edinson Cavani.

E’ proprio per questo motivo che oggi a molti di loro interessano ancora le sorti del campione. Ebbene l’uruguaiano ha scelto di andare a giocare in Spagna in vista della prossima stagione.

Il fatto Cavani lascerà il Manchester United ormai è quasi certo, ecco che dunque il professionista si guarda attorno per valutare quale delle varie offerte sia per lui quella più conveniente.

Voci insistenti dicono che in realtà già a gennaio fosse stato vicino al Barcellona e proprio la Spagna potrebbe essere la sua futura destinazione, come riportato in una delle recenti edizioni del The Guardian.

Cavani vorrebbe provare l’esperienza in un nuovo campionato e i blaugrana potrebbero pensare a lui in caso di cessione di Depay, Luuk de Jong e Braithwaite.