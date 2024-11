Calciomercato di gennaio: il Napoli cerca rinforzi in difesa

In vista del mercato invernale di gennaio, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra concentrato sul rafforzamento della difesa. La priorità per la squadra è infatti l’acquisto di un difensore centrale, per colmare le lacune riscontrate in questo reparto.

Buongiorno fondamentale

Durante il programma Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale Otto, il giornalista Massimo Ugolini di SKY ha commentato la situazione difensiva del Napoli, sottolineando l’importanza di Alessandro Buongiorno per la squadra.

Secondo Ugolini, un’assenza di Buongiorno rappresenterebbe una seria perdita per il tecnico Antonio Conte, che si troverebbe con poche opzioni di qualità in difesa.

Il problema in difesa

Ugolini ha evidenziato come il Napoli soffra di un problema numerico nel reparto difensivo, e che il mercato di gennaio sarà fondamentale per colmare questa carenza. Al momento, le alternative ai centrali Buongiorno e Rrahmani sono limitate e, secondo il giornalista, non offrono le necessarie garanzie per competere ai vertici della classifica. Juan Jesus e Marin, in particolare, non sembrano convincere del tutto Conte e lo staff tecnico.

Con il mercato alle porte, il club partenopeo cercherà dunque di intervenire per dare solidità e profondità al reparto difensivo, puntando a mantenersi competitivo nelle prime posizioni del campionato.