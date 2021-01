Calciomercato, è derby d’Italia anche per Pavoletti: parla Di Francesco

Oggi, lunedì 4 gennaio, avrà inizio la sessione di calciomercato di gennaio, nella quale i club che si sono affermati come papabili pretendenti allo scudetto, avranno la possibilità di inserire innesti che mantengano al top la rosa anche per la seconda parte di stagione.

Al contempo, anche club come la Juventus, che non hanno raggiunto per la prima parte di stagione i risultati sperati, potranno riparare ai vuoti presenti all’interno dei reparti più deboli.

Ebbene per quanto riguarda il reparto offensivo sia l’Inter che la Juve stanno pensando a Leonardo Pavoletti come possibile innesto, da aggiungere all’organico come quarta punta.

L’allenatore del Cagliari, attuale squadra del calciatore, Eusebio Di Francesco, si è espresso ieri al termine della partita con il Napoli, terminata 1-4 per gli azzurri.

“​Il suo addio? Non c’è assolutamente nulla per Pavoletti, se ne parla tanto perché gli attaccanti sono chiacchierati ma non ne so niente”, ha detto il mister a Sky Sport. Attenderemo, dunque, le prossime settimane per osservare l’evolversi della vicenda.