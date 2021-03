Calciomercato, Fabian si è deciso a lasciare Napoli: c’è l’Inter alla finestra

Napoli, Fabian Ruiz ha deciso, a fine stagione lascerà gli azzurri nonostante un contratto in scadenza nel 2023. La fumata grigia è arrivata dopo l’ennesimo tentativo fallito di trovare un accordo tra le due parti.



Come riportato da Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore “non si è mai accesa, tra richiesta di aumento dello stipendio ritenuta eccessiva (4 milioni di euro, 2,5 in più rispetto a quello attuale) e prestazioni deludenti sul campo che hanno spinto il club di De Laurentiis a prendere tempo”.

“Fabian è arrivato in Italia per vincere, ma per ragioni diverse non è riuscito a trovare continuità. La scelta del Napoli di abbassare del 40% il monte ingaggi (e forse di ridimensionare le ambizioni) è un motivo in più per fare la valigia”.

Ebbene secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna la Liga è la prima scelta del professionista, che tanto desidera tornare a casa, non è però detto che sia la prossima imminente destinazione.

Tra i club più interessati al talento, tra cui Barcellona e Real Madrid, c’è anche l’Inter, che lo voleva da quando vestiva il bianco-verde e non ha mai smesso di seguirlo anche in azzurro, l’ostacolo più grande resta tuttavia la richiesta del Napoli, che lo valuta 50 milioni.