Calciomercato, Hernanes vuole tornare in Italia. Ecco le tre squadre su di lui!

I tifosi di Juventus e Lazio se lo ricordano bene. Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima – per molti solo Hernanes – ha affermato di voler tornare in Italia.

Il brasiliano, con un passato anche all’Inter, classe ’85, potrebbe essere un colpo di mercato ottimale per alcune squadre di serie A. La tecnica non si discute, tra l’altro è pure ambidestro, quindi alzerebbe la qualità a diverse squadre del nostro campionato.

Tre sono, infatti, i team che avrebbero acceso i fari per riportare il brasiliano in Italia. Ci sarebbe la Roma che non ha praticamente centrocampisti centrali e una rosa ridotta all’osso, complice anche le scelte di Mourinho di lasciare diversi giocatori fuori rosa. Il passato alla Lazio di Hernanes? Non è un problema, già Pedro ha fatto il percorso inverso.

Poi ci sarebbe la Salernitana. Qui vi abbiamo parlato del possibile interessamento verso Giovinco ma, al di là del nome, Iervolino deve prima di tutto portare qualità a una rosa che, con tutto il rispetto, numeri alla mano, oggi faticherebbe a stare in serie A (salvo ‘miracoli’). Con Hernanes in mediana e un giovane che corra per lui, chissà che i granata non possano arrivare a una salvezza insperata.

Infine, c’è il Venezia. Una squadra fortemente organizzata grazie al lavoro importante dell’allenatore Zanetti. Ma che, spesso, ha buttato punti per strada proprio perché mancava il ‘là’ per portare il risultato a casa. E chissà che in laguna non ci facciano un pensierino…