Calciomercato: Il Napoli fa un passo indietro per Simeone

Il Napoli aveva puntato gli occhi su Simeone per il post Petagna ma sembra stia abbandonando la pista proprio a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione calcistica.

L’acquisto di Simeone, infatti, era strettamente legato alla cessione di Petagna e il mancato trasferimento al Monza ne ha rallentato la trattativa. Il Cholito, quindi, rischia di restare per la prossima stagione all’Hellas Verona pur trovandosi nella lista delle future cessioni.

Sul calciatore argentino aveva puntato gli occhi anche il Borussia Dortmund individuandolo come sostituto di Sebastien Haller, attualmente impegnato nelle cure per il tumore ai testicoli dal quale è stato colpito. La buona notizia per gli azzurri sta nel fatto che il club tedesco ha appena acquistato Anthony Modeste quindi il Napoli al momento resta l’unico club in corsa per Simeone e, se si dovesse sbloccare a breve la situazione di Petagna, potrebbe fiondarsi su di lui.