Calciomercato: il Napoli pianifica il dopo Kvaratskhelia, diverse opzioni sul tavolo

Il calciomercato invernale è in pieno fermento, e il Napoli si trova al centro delle trattative, impegnato a definire il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano sembra ormai destinato a trasferirsi al Paris Saint-Germain, una cessione che costringerà il club partenopeo a trovare un sostituto all’altezza per mantenere competitiva la squadra.

Le varie opzioni

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, diversi nomi sono al vaglio della dirigenza azzurra. Tra le opzioni spicca Federico Chiesa, per il quale si ipotizza una possibile operazione in prestito. Tuttavia, alcune difficoltà legate alla condivisione dell’ingaggio da parte del Liverpool, altra squadra interessata al giocatore, potrebbero complicare l’affare.

La pista più concreta sembra però portare a Patrick Dorgu, giovane talento del Lecce, particolarmente apprezzato da Antonio Conte. Il calciatore danese, noto per la sua capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco con efficacia, sarebbe un profilo ideale per rafforzare la rosa napoletana. Non si esclude inoltre l’ipotesi di anticipare i tempi per Jhon Durán, attaccante dell’Aston Villa, qualora si liberasse uno slot nel reparto offensivo.

Tra i nomi accostati al Napoli figura anche Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille. Tuttavia, la richiesta del club francese, fissata intorno ai 50 milioni di euro, rappresenta un ostacolo significativo per la conclusione della trattativa.

Ciò che appare certo è la necessità del Napoli di intervenire con decisione sul mercato per assicurarsi un rinforzo di qualità, capace di colmare il vuoto che lascerà l’addio di Kvaratskhelia e garantire solidità alla squadra per la seconda parte della stagione.