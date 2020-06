Calciomercato Inter, accordo vicino per il dopo Lautaro: si tratta con Simeone

L’Inter corre ai ripari e per la prossima stagione che dovrà essere quella delle conferme e presumibilmente delle prime soddisfazioni rifà il look all’intero reparto avanzato. Tanti i nomi al vaglio dei manager meneghini, ma tra questi solo alcuni sembrano fare davvero al caso dei nerazzurri. Uno su tutti sembra rincorrersi con maggiore vigore in casa Inter, forte di un’amicizia che lega il giocatore agli ex juventini Marotta e Conte.

Inter, che desolazione in attacco!

Mauro Icardi è solo un ricordo, già abbastanza sbiadito, del recente passato. Perisic, da esterno d’attacco, non rimetterà più piede alla Pinetina forte di ottime relazioni con mister Flick, allenatore del Bayern Monaco. Lautaro Martinez finirà la stagione in Italia per poi prendere subito la via della Catalogna, mentre il giovane Esposito è seguitissimo da mezza Serie A che spera nella sua definitiva consacrazione. Nubi si addensano anche sul futuro di Alexis Sanchez che, fino all’ultimo, non saprà se continuare all’Inter la sua avventura sportiva o fare mestamente ritorno in Premier.

Insomma, un vero esodo che interesserà l’intero attacco nerazzurro che rimarrà col solo Lukaku a farne da rappresentante. Un po’ poco per chi, come Conte, ha messo nel mirino per la stagione 2020/21 almeno due dei tre trofei annuali più importanti. Tralasciando la Coppa Italia sarà il campionato e soprattutto la Champions a farla da padrone. Due appuntamenti a cui presentarsi con una rosa all’altezza di cotante ambizioni.

Inter, si punta ad Alvaro Morata per il dopo Lautaro

Per lanciare l’assalto agli obiettivi prestabiliti bisognerà intervenire con forza sul mercato dal quale già arrivano i primi rumor di trattative più che ben avviate. La prima riguarda una vecchia conoscenza della Serie A, quell’Alvaro Morata che dopo una bella avventura in bianconero è partito per Londra, salvo poi rifugiarsi nella natia Spagna. Con l’Atletico i rapporti sono buoni, così come col Chelsea (detentore del cartellino dell’attaccante) e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Morata dovrà essere riscattato dall’Atletico Madrid per 45 milioni di euro dopo un prestito oneroso di 15 in favore dei Blues, cifra che al momento i Colchoneros faticano a racimolare. L’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa subentrando nell’affare col Chelsea e girando, come indennizzo agli spagnoli, l’uruguayano Matias Vecino.