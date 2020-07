Calciomercato Inter, Alaba due volte a Milano nei giorni scorsi: Marotta studia il colpo

La bomba di mercato arriva direttamente da SportMediaset, costola sportiva del noto TG delle reti dell’impero Berlusconi, e parla di rapporti ormai più che consolidarti tra l’Inter e il laterale sinistro del Bayern Monaco, David Alaba. Il giocatore austriaco ma con radici nigeriane e filippine sarebbe il vero grande colpo dei nerazzurri per la prossima stagione. Una trattativa che sta facendo letteralmente impazzire l’intero popolo di supporters dei meneghini che sperano nella classica fumata bianca.

David Alaba è senza dubbio il pezzo pregiato del prossimo calciomercato estivo. Il ventottenne ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo da parte dei campioni di Germania e vedrà il suo contratto concludersi il 30 giugno 2021. D’obbligo per il Bayern Monaco dunque tentare la monetizzazione del proprio tesserato prima di vederlo andare via a parametro zero tra meno di un anno.

L’interesse dell’Inter sul giocatore sembrava non essere particolarmente intenso. Real Madrid, Manchester City e PSG sembravano esercitare un fascino molto più magnetico sull’esterno viennese. Eppure il rumor secondo cui il giocatore sarebbe stato negli ultimi giorni in visita a Milano in almeno un paio di occasioni sembra non lasciare più dubbi circa le sue preferenze.

Sorpasso, dunque, in piena regola per Marotta e il suo team di manager per il talento dei bavaresi e trattativa apertissima col giocatore che in Germania percepisce uno stipendio da quasi 11 milioni di euro lordi a stagione. Pretese economiche che difficilmente saranno abbassate in Italia e che richiederanno al patron Steven Zhang qualche sacrificio economico certamente non previsto.

L’attuale valutazione del giocatore oscilla attorno ai 50 milioni di euro, ma le pretese del Bayern Monaco dovranno per forza di cose rivedere al ribasso la prima stima. Utile sarà il passaggio in via definitiva di Ivan Perisic alla corte di mister Flick. Con l’inserimento del croato nella proposta nerazzurra Alaba potrebbe arrivare in A con una spesa non superiore ai 20/25 milioni di euro.