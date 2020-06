Calciomercato Inter, Alaba non rinnova col Bayern: Marotta alla finestra

Continuano i casting per le nuove frecce che dalla prossima stagione dovrebbero prendere il posto di chi, sugli esterni del campo finora, ha deluso mister Conte. Dopo il colpaccio Hakimi, dato ormai per certo nonostante il rilancio del Borussia Dortmund e l’interesse sempre vivo della Juventus, si cerca di trovare anche a sinistra un nuovo titolare di quella zona di campo. L’assist giusto per l’Inter potrebbe arrivare dai freschi campioni della Bundesliga, alle prese con il non facile rinnovo di un totem come David Alaba.

Il giocatore, che all’occorrenza può giocare centrale difensivo o anche mediano, sarebbe il giusto candidato per dare nuovo impulso alla fascia sinistra, quest’anno rimasta senza un vero padrone. Il recupero di Asamoah, l’arrivo di Young a stagione in corso e l’adattamento di Biraghi non hanno convinto a pieno Antonio Conte che per l’anno prossimo ha già fatto capire di non volere ancora situazioni così ambigue da gestire.

L’austriaco, ventotto anni compiuti lo scorso 24 giugno, sembrerebbe il giocatore giusto su cui fare affidamento. Dotato di un fisico di tutto rispetto e veloce quel tanto che basta per spingere sulla fascia in attacco e ripiegare in caso di necessità è in scadenza di contratto col Bayern Monaco nel 2021. Occasione che costringe la dirigenza dei bavaresi a riflettere con attenzione sui prossimi risvolti di mercato.

Inter, Alaba rifiuta il rinnovo col Bayern: Marotta si fionda sul giocatore

Finora l’atteggiamento di mister Flick e dei suoi manager è stato quello di dare continuità all’avventura tedesca del giocatore. Il rinnovo è pronto da tempo, eppure la firma di Alaba sul contratto continua a latitare. Un segnale inaspettato di rottura con l’ambiente dopo dodici anni di militanza ininterrotta e una miriade di trofei in Germania e all’estero.

Consci della portata dell’operazione, all’Inter si cerca di avvantaggiarsi rispetto ai competitor offrendo un ghiottissimo stipendio al giocatore e sottoponendo al Bayern un’offerta adeguata più per cortesia che per effettiva amicizia. Su Alaba, si dice sia forte anche il Manchester City di quel Guardiola che lo allenò dal 2013 al 2016. Starà a Marotta riuscire a vincere l’appeal della Premier e il fascino dell’ex tecnico sul terzino sinistro.