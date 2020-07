Calciomercato Inter, annuncio choc dal Barça: “Griezmann per Lautaro!”

L’indiscrezione, bollata come una voce senza alcun fondamento, potrebbe invece dimostrarsi una delle trame di mercato più consistenti della prossima sessione di scambi. Il Barcellona pare aver perso ogni fiducia nell’operato di Antoine Griezmann e vorrebbe impiegare “le Petit Diable” come contropartita per regalare a Messi il connazionale nerazzurro.

Inter, il Barça scarica Griezmann: scambio alla pari con Lautaro?

Le prima crepe di un rapporto mai davvero decollato si sono iniziate a vedere già nello scorso autunno. Dopo un assalto feroce al jolly offensivo dell’Atletico Madrid sia Valverde che Setien hanno finito per relegarlo in panchina in barba ai quasi 120 milioni di euro spesi per il suo acquisto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata comunque nella gara di ieri proprio contro la ex squadra del francese.

Tenuto in panchina per 90 minuti, il transalpino è entrato in campo soltanto per disputare i quattro minuti di recupero, con la squadra bloccata sul 2-2 dai Colchoneros. Un affronto difficile da digerire. Una decisione inspiegabile se valutata solamente da un punto di vista tecnico e che ha permesso al Real Madrid di allungare in classifica mettendo una serie ipoteca sulla Liga.

In molti hanno visto in questo atteggiamento quasi dispregiativo del club catalano la seria volontà di allontanare il giocatore nel prossimo futuro, lasciandogli intendere che a Barcellona difficilmente continuerà ad avere spazio. Più che mobbing, una chiara dichiarazione di intenti di Setien e soci contro il giocatore che avrebbe dovuto dare nuova verve al fortissimo, ma attempato, attacco blaugrana. Indizio che non è passato inosservato e che ha subito fatto scattare il tam-tam sulla trama di mercato che vedrebbe uno scambio alla pari con Lautaro Martinez.

Inter, Conte già sogna l’attacco stellare Griezmann-Lukaku

Una soluzione che al momento non pare entusiasmare più di tanto i manager dell’Inter che preferirebbero incassare i soldi della clausola e poi scegliere in autonomia su chi investirne una buona parte. Eppure il sogno di vedere Antoine Griezmann con la maglia nerazzurra inizia a circolare con insistenza negli ambienti di Viale della Liberazione. Regalare a Conte un super attacco composto dal francese e Romelu Lukaku sarebbe come dare in mano ad un cecchino il migliore dei fucili di precisione.