Calciomercato Inter, aumenta la concorrenza per Alaba: Paratici sfida Marotta per il bavarese

L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di un esterno in grado di coprire l’intera fascia in entrambe le fasi di gioco. Dopo il no ricevuto dal Chelsea sia per Emerson Palmieri che per Marcos Alonso mette nel mirino il terzino del Bayern Monaco, David Alaba, alle prese con un rinnovo contrattuale difficile col club di Flick.

Classe ’92, con oltre un decennio di esperienza internazionale ormai alle spalle, il giocatore potrebbe lasciare la Baviera dopo nove anni costellati di grandi successi. Diciotto trofei che lo proiettano tra i calciatori più vincenti del recente passato ma che non gli garantiranno la permanenza tra le fila dei tedeschi. L’Inter fiuta l’affare e a pochi mesi dalla naturale conclusione del contratto prova a infilarsi nella corsa ad Alaba. Non sarà facile arrivare all’austriaco. Su di lui sono segnalate tante big d’Europa, non ultima la Juventus del “Maestro” Pirlo.

Paratici infatti segue da molto vicino le vicissitudini di David Alaba e del suo entourage e spera affinché non si arrivi mai alla fumata bianca tra calciatore e club. Il sogno è quello di poter arrivare al terzino nella sessione estiva di calciomercato 2021 al costo del solo ingaggio.

Non sarà facile battere la concorrenza delle inglesi e delle spagnole, Real Madrid su tutte, ma a favore della Vecchia Signora potrebbero giocare le agevolazioni fiscali introdotte con gli ultimi Dpcm che abbattono le imposte sugli stipendi superiori ai 250 mila euro. Condizione che rilancerebbe contestualmente le ambizioni dell’Inter, da mesi ormai alle prese con le note lacune in rosa per quel ruolo.

La sola presenza di Kolarov e l’adattamento di Young a “tuttocampista” mancino lasciano lo schieramento di Conte con la classica coperta troppo corta a sinistra. Alaba rappresenterebbe la soluzione definitiva per l’undici del salentino che si potrebbe fregiare di un giocatore ormai maturo e affidabile.