Calciomercato Inter, Brozovic ai saluti: nerazzurri su Kantè

L’Inter, dopo la parentesi sfortunata con cui ha concluso la stagione, è pronta a rilanciare le proprie ambizioni sulla prossima stagione. Se sulla guida tecnica rimane ancora uno stretto riserbo sul quale i vertici nerazzurri dovranno presto emettere i propri giudizi, così non sarà per il parco giocatori che verrà sfoltito e rivoluzionato. La novità più importante a tal proposito sarebbe l’addio di un vero e proprio pilastro della mediana come Marcelo Brozovic.

Il croato infatti è finito, soprattutto nell’ultimo periodo nell’occhio del ciclone per prestazioni discrete ma mai determinante per i suoi. Se sui social il giocatore risponde in malo modo a chi gli prospetta un futuro lontano da Appiano, nella realtà, il futuro dell’ex Dinamo Zagabria potrebbe davvero condurlo a vestire un’altra divisa. Conte continua a difendere la bontà del suo centrocampista ma qualora la panchina del leccese dovesse saltare allora si darebbe il via anche alla cessione di Marcelo.

La clausola da 60 milioni di euro potrebbe essere pareggiata da diversi club in Premier League e in Bundesliga e la necessità di rimpinguare le casse da parte dell’Inter spinge verso l’addio. Si vocifera di alcuni sondaggi esplorativi da parte dei freschi vincitori della Champions League del Bayer Monaco. Al termine della stagione i bavaresi, infatti, dovranno salutare il talentuoso Thiago Alcantara che si trasferirà al Liverpool. Il croato potrebbe non far rimpiangere troppo l’ex Barcellona in un’operazione che potrebbe vedere la cessione a titolo definitivo anche del connazionale Perisic.

Il divorzio però potrebbe portare in dote al club meneghino un vecchio pallino di Conte dai tempi del Chelsea. I fari dei nerazzurri si sono accesi ormai da tempo sul francese di origini maliana, N’Golo Kanté. L’ex Leicester è finito ai margini dello schieramento di mister Lampard e anche se non ufficialmente sul mercato potrebbe venire ceduto per la giusta cifra.

Intanto sembra sempre più al nastro del traguardo l’operazione che porterà Sandro Tonali a vestire il nerazzurro. Il giocatore segue l’operazione da casa dove si sta riposando dopo la non facile stagione col Brescia. L’annuncio potrebbe arrivare a breve. Tonali potrebbe essere il secondo rinforzo del club dopo l’arrivo dell’ex Real Madrid, Achraf Hakimi.